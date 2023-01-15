Срок прохождения обязательной инспекции производства медизделий увеличен до трех лет

Поправки внесены в постановление Правительства РФ №135 от 9 февраля 2022 года. Обязательное прохождение инспекции начнется только с 2024 года, а с 1 января по 31 декабря 2023 года процедура стала добровольной.

Если оценка системы управления качеством на предприятии в этот период ‎не проводилась, то при подаче заявления о внесении изменений в регдосье стерильных изделий класса потенциального риска 2а, 2б или 3 заявитель должен предоставить подтверждение соответствия условиям СМК ISO 13485-2017 или гармонизированных аналогов, а также копии отчетов о ранее проведенных инспекциях.

Саму первичную процедуру инспекции производитель обязан пройти в течение трех лет со дня регистрации таких медизделий или со дня внесения заявленных изменений в порядке, предусмотренном для внепланового инспектирования, отмечается в проекте поправок.

Также внесены преференции для медизделий, зарегистрированных по постановлению Правительства РФ №552, регламентирующих перечень потенциально дефектурных медизделий. Они будут освобождены от прохождения инспектирования производства.

В мае 2019 года Росздравнадзор был наделен полномочиями по инспектированию производства на соответствие требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий.

В августе 2021 года Минздрав России разработал проект правил инспектирования производства медизделий на предмет соответствия системы менеджмента качества в зависимости от потенциального риска применения выпускаемой продукции. Проводить контроль будет уполномоченный Росздравнадзором орган, а результаты – вноситься в виде специального отчета об инспекции в реестр производителей МИ и регудостоверения. Инспекция коснется предприятий, производящих МИ, которые подлежат госрегистрации в случаях, требующих проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности, а также имплантируемых МИ, изготовленных по индивидуальным заказам.

В январе 2022 года Минздрав также представил проект методики определения стоимости инспектирования производства медизделий на соответствие требованиям к внедрению системы управления качеством в зависимости ‎от потенциального риска их применения. Итоговая цена услуги будет зависеть от масштаба производства, его расположения и вида инспекции. Предельная стоимость инспектирования будет складываться из двух факторов – цены за саму инспекцию, она ограничена 576 тысячами рублей, и командировочных расходов. В случае расположения предприятия на территории РФ максимальный размер этих факторов ограничен 698 тысячами рублей, за рубежом – 2,153 млн рублей. Максимальная цена за инспекцию составит 1,274 млн рублей с учетом НДС для российского предприятия и 2,729 млн рублей – для зарубежного.

Правила прохождения инспекции на соответствие системе менеджмента качества правительство утвердило в феврале 2022 года. Документ вступил в силу с 1 сентября 2022 года, но предусмотрен переходный период в девять месяцев, по истечении которого (с 1 июня 2023 года) должна быть введена обязательность прохождения внеплановой процедуры инспекции. В ходе переходного периода допускалось вносить изменения или регистрировать МИ в обмен на обязательство пройти процедуру в течение двух лет со дня внесения изменений.

В ноябре 2022 года Минздрав по поручению руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко разработал поправки в ПП №135. Тогда предполагалось отложить обязательность нормы о прохождении инспекции до 2024 года, однако срок прохождения инспекции предлагалось установить на два года, а не три, также не предусматривались преференции для медизделий, зарегистрированных по постановлению №552.