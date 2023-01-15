BioNTech купила ИИ-стартап InstaDeep за 683 млрд долларов

Компания BioNTech купила стартап InstaDeep за 683 млрд долл. Компании сотрудничают с 2019 года и успели разработать ряд проектов на основе ИИ.

Компания BioNTech купила стартап InstaDeep, который занимается искусственным интеллектом, за 683 млрд долл., об этом сообщает PharmaPhorum. Соглашение включает аванс в размере 439 млн долл., остальные деньги будут выплачены по достижении целевых показателей эффективности.

Компании работают вместе с 2019 года. В 2020 году они договорились о стратегическом союзе и создании совместной лаборатории искусственного интеллекта и машинного обучения в Лондоне и Майнце. Ее целью было применение ИИ для разработки лекарств, белковой инженерии и производственных операций.

Компании разработали несколько технологий на основе ИИ. Среди них платформа для выбора неоантигенов для использования в индивидуализированных вакцинах против рака и система раннего предупреждения о представляющих высокую опасность вариантах SARS-CoV-2, основанная на их трансмиссивности и том, насколько хорошо они могут уклоняться от иммунной системы.

Также партнеры разработали систему компьютерного распознавания для повышения точности и скорости оценки иммунного ответа, а еще платформу, которая повышает вероятность успеха и производительность синтеза ДНК и РНК.

BioNTech уже владела частью InstaDeep, поскольку в прошлом году она поддержала раунд B инвестиций компании на 100 млн долл. В случае успеха сделки производитель получит полный контроль над InstaDeep. Слияние предположительно состоится в I квартале этого года.

Это приобретение поможет «сделать BioNTech технологической компанией, где искусственный интеллект органично интегрирован во все аспекты нашей работы», — заявил генеральный директор BioNTech Угур Шахин.

Фото: marcuskraussphotography/123RF.COM



Николай Соколов

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