Росздравнадзор сообщил о возможной дефектуре и проблемах в поставках лекарств

В Росздравнадзоре сообщили о возможной дефектуре и проблемах в поставках лекарственных средств. В то же время в Минздраве заверяют, что ситуация стабильная. Отсутствие отдельных торговых наименований в период повышенного спроса носит кратковременный характер.

Из-за повышенного спроса на отдельные лекарственные средства могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки. Это связанно с логистическими проблемами поставщиков и производителей, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Там отметили, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации.

В надзорном органе также предупредили о мошенниках, которые используют временный дефицит лекарственных средств для личной наживы. Некоторые организации предлагают гражданам за доставку необходимого препарата, в том числе дорогостоящего, внести предоплату от 50 до 100% его стоимости. Никакие гарантии при этом покупателю не предоставляются. Росздравнадзор предупредил, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.