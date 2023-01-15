Из Госреестра отозваны пять регистрационных удостоверений зарубежных лекарств

Минздрав исключил из Госреестра пять регистрационных удостоверений лекарств. Аналоги четырех исключенных препаратов широко представлены на российском рынке другими компаниями. Один из отозванных препаратов, по данным Росздравнадзора, и вовсе не поступал в гражданский оборот.

Из Госреестра отозваны пять регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была размещена на сайте Минздрава. Все исключенные препараты зарубежного производства. Среди компаний — владельцев РУ фигурируют Teva, Lannacher Heilmittel и др.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Один из отозванных препаратов «Оксорален» (МНН метоксален) применяется в качестве фотосенсибилизирующего средства при псориазе и витилиго. В данный момент в реестре нет больше зарегистрированных лекарств с таким же МНН. Однако, по данным Росздравнадзора, это лекарство никогда не поступало на российский рынок.

Компания Teva отозвала из реестра бронходилатирующее средство — «Саламол Эко Легкое Дыхание» (МНН сальбутамол) и препарат «Контрикал» (МНН апротинин), применяемый при кровотечениях и кровоизлияниях. Аналоги этих лекарств присутствуют на российском рынке.

Компания Lannacher Heilmittel отозвала антидепрессант «ПРАМ» (МНН циталопрам). С этим МНН в реестре достаточное количество РУ препаратов других компаний.

Johnson & Johnson отозвала средство для лечения деменции альцгеймеровского типа «Реминил» (МНН галантамин). Галантамин также входит в состав дженериков отечественного и зарубежного происхождения, которые зарегистрированы в нашей стране.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Оксорален» (метоксален), капсулы, РУ — ЛС-001142 от 14.12.2010 г.; «ПРАМ» (циталопрам), таблетки, РУ — ЛС-001780 от 29.07.2011 г.; «Контрикал» (апротинин), лиофилизат для приготовления раствора, РУ — П N012371/01 от 23.11.2011 г.; «Реминил» (галантамин), капсулы, РУ — ЛСР-007756/08 от 01.10.2008 г.; «Саламол Эко Легкое Дыхание» (сальбутамол), аэрозоль для ингаляций, РУ — П N014097/01 от 17.04.2007 г.

Вероника Догузова

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