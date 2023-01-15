Moderna и CytomX заключат сделку на 1,2 млрд долларов для разработки мРНК-препаратов

Moderna и разработчик лекарств для лечения рака CytomX Therapeutics заключили соглашение на 1,2 млрд долл. Компании будут создавать мРНК-препараты против различных заболеваний, в том числе онкологических.

Moderna и разработчик лекарств для лечения рака CytomX Therapeutics (CytomX) объявили о заключении соглашения, целью которого будет создание экспериментальных препаратов на основе технологии мРНК для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе онкологических. Об этом сообщается на сайте Moderna.

Компании будут использовать как терапевтическую платформу CytomX Probody, используемую при разработке методов лечения рака, нацеленных на пораженные ткани, так и мРНК-технологии Moderna.