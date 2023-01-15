Всероссийский союз пациентов попросил дополнить перечни лекарств на 2023 год

Всероссийский союз пациентов пожаловался, что обновленные списки на 2023 год не учитывают рекомендации комиссии Минздрава. Количество включенных в ЖНВЛП препаратов оказалось меньше, чем планировалось, а перечень ВЗН вовсе не изменился.

Всероссийский союз пациентов обратился с письмом в правительство с просьбой снова пересмотреть и дополнить перечни ЖНВЛП и ВЗН всеми рекомендованными лекарственными препаратами в соответствии с решениями Комиссии Минздрава России. Об этом сообщает «Российская газета». Текст письма также имеется в распоряжении «ФВ».

В конце декабря 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому были утверждены перечни лекарственных средств на 2023 год. В ЖНВЛП включены только пять препаратов, тогда как Комиссией Минздрава по формированию лекарственных перечней было одобрено 19 новых МНН. Перечень для программы ВЗН планировалось пополнить тремя лекарствами, но ни одно из них включено не было.

ВСП обратило внимание, что никакого общественного обсуждения данного решения не проводилось, непонятны остались критерии, по которым были включены одни препараты и не включены остальные. «Данный факт наносит серьезный ущерб всему механизму формирования вышеуказанных перечней, который подробно урегулирован постановлением правительства № 871 от 28.08.2014, — говорится в письме. — Мы не видим рисков увеличения необходимых бюджетных средств в связи с включением в перечни ЖНВЛП и ВЗН всего рекомендованного Комиссией Минздрава России списка препаратов, а наоборот – предполагаем экономию бюджета».

Отмечается, что в соответствии с процедурой работы Комиссии Минздрава России по всем препаратам предоставляется фармакоэкономическое обоснование, а по препаратам, рекомендованным к включению в перечень ВЗН действует правило, запрещающее включение препаратов, терапия которыми может привести к увеличению бюджета.

В письме отмечается, что в перечень ЖНВЛП также не попали препараты, которые локализуются отечественными производителями. Включение в ЖНВЛП гарантирует более низкие цены, ведь, как правило, фармкомпании при рассмотрении препарата комиссией предлагали наименьшие цены по сравнению с референтными странами.

«Мы догадывались, что будет некая оптимизация. Однако надежду вселял тот факт, что Минздрав уже принял заявки на новые препараты на 2023 год. Значит, собирались закупать. Я хочу отметить, что речь идет об инновационных лекарствах и небольшой когорте пациентов, для которых прежняя терапия была неэффективна. Часть пациентов уже были переведены на новые лекарства. Что же теперь их вновь переводить на терапию, которая им не помогает? Мы продолжим диалог с властями, чтобы убедить их в необходимости обеспечения доступности инновационных препаратов», — сообщал «ФВ» ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Ринат Васбеев

Елена Калиновская

pharmvestnik