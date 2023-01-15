«Академия-Т» начала выпуск нового препарата для улучшения работы мозга

«Академия-Т», инновационная научно-производственная компания из ОЭЗ «Технополис „Москва”», начала выпуск нового препарата, стимулирующего мозговую активность и умственную деятельность. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Новая добавка содержит комбинацию масел шалфея, которая оказывает комплексное воздействие на нервную систему, повышает проводимость нейронов и ускоряет передачу нервных импульсов, что обеспечивает улучшение работы мозга.

«Предприятие работает на площадке „Печатники” особой экономической зоны Москвы с 2016 года. Сегодня компания производит свыше 650 тысяч единиц продукции в год, здесь создано более 50 рабочих мест», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис „Москва”» Геннадий Дегтев.

Основная деятельность компании «Академия-Т» направлена на проведение научно-исследовательских работ и производство новых высокотехнологичных продуктов спортивного и лечебного питания.

gxpnews