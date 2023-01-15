Мурашко: «В новые регионы РФ поставили ЛС более чем на 7,5 млрд рублей»

Объем поставок ЛП, включая препараты для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области превысил 7,5 млрд рублей, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
Мурашко отметил, что также в новых регионах:
- организована технологическая поддержка здравоохранения, в том числе обучение медицинского персонала;
- осмотрено уже более 110 тысяч детей;
- более половины диагнозов поставлены впервые, под диспансерное наблюдение передано почти 17 тысяч детей;
- закуплены и поставлены 50 специально оснащенных автомобилей;
- активно используются телемедицинские консультации;
- на 172 объектах идут строительные и восстановительные работы, они завершены уже на 78 объектах;
- поставлено 386 машин скорой помощи (обновлена половина автопарка);
- закупаются передвижные медицинские комплексы;
- федеральные медцентры курируют организационно-методическую поддержку медорганизаций в новых регионах, проводится обучение организаторов здравоохранения, кадровое усиление медслужбы;
- обеспечивается возможность оказания пациентам высокотехнологичной медицинской помощи;
- выпущены указы о создании территориальных фондов ОМС;
- созданы территориальные органы Росздравнадзора.
Министр здравоохранения также добавил, что фонд «Круг добра» обеспечил лекарствами девять детей с жизнеугрожающими заболеваниями из новых регионов.
«Осуществляем поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий [в новые регионы РФ], более чем на 7,5 млрд поставлено, последние поставки завершены в декабре прошлого года, в том числе для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом», – сказал он.