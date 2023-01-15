«Сибур» разработал вещество для синтеза каучука, химикатов и фармкомпонентов

Резины на основе синтетических каучуков используются в дорожной, обувной, шинной промышленности. Ключевой компонент для их производства – н-бутиллитий. Он же является ценным компонентом в органическом синтезе активных фармацевтических ингредиентов, используется в производстве химикатов для аграрного сектора и электроники.

«В настоящее время в Томске завершены наработки опытных партий н-бутиллития, которые прошли испытания на производствах синтетических каучуков в Нижнекамске и Воронеже, а также подготовлены исходные данные для проектирования промышленной установки. В перспективе компания не исключает строительства собственного производства спецкомпонента на одной из своих площадок», – сказано в сообщении.

Каучуки и СБС-полимеры, изготовленные с использованием н-бутиллития, обладают большей стойкостью к истиранию, гибкостью, способностью к восстановлению после деформации и другими полезными свойствами, что положительно влияет на потребительские свойства конечного продукта. От наличия этого субпродукта зависит стабильность производств полимеров в стране, однако до сих пор в России н-бутиллитий не выпускается. Раньше он импортировался преимущественно из европейских стран и США, сейчас осуществляются поставки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы начали с воспроизведения уже известной технологии ХХ века, которая по-прежнему широко используется в США, Европе и Китае. Однако в ходе работы наши специалисты НИОСТ и воронежского НИЦ „Эластомеры” проверили ряд гипотез и оптимизировали технологию производства н-бутиллития, сократив количество стадий и оборудования, что в целом существенно повысит экономическую эффективность производства», – приводятся в сообщении слова начальника лаборатории пластификаторов Максима Липских.

Все стадии разработки – от лабораторной фазы до завершения первых опытно-промышленных испытаний – были пройдены всего за семь месяцев. Полученная продукция полностью соответствует требуемым целевым параметрам качества – на уровне мировых стандартов.

Кроме обеспечения собственных текущих и будущих потребностей, компания видит потенциал для поставок н-бутиллития и в другие сегменты, в частности, представителям фармакологической отрасли.

gxpnews