Минздрав: ожидается дополнительное поступление «Тамоксифена» в аптеки и медучреждения

Около 953,25 тысячи упаковок препарата для лечения ряда онкологических заболеваний «Тамоксифен» было выпущено в гражданский оборот в 2022 году, вскоре ожидается поступление дополнительных объемов препарата в российские аптеки и медучреждения. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Минздрава.

«По данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, выпуск в гражданский оборот лекарственного препарата по МНН (международному непатентованному наименованию. – Прим. ТАСС) тамоксифен в 2022 году осуществлен в общем количестве 953 251 упаковка, из которых более 189 тысяч упаковок – в декабре. Таким образом, ожидается скорое поступление дополнительных объемов препарата в лечебную и аптечную сеть», – говорится в сообщении министерства.

Ранее газета «Известия» сообщила, что пациенты, аптеки и фармпроизводители в РФ столкнулись с дефицитом данного препарата. По данным собеседников издания, последняя поставка лекарства была в октябре 2022 года, а перебои возникли из-за проблем с доставкой в Россию фармсубстанций для производства «Тамоксифена».

В ведомстве пояснили, что, по данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день в гражданском обороте, включая аптечные и медицинские организации, склады производителей и поставщиков, находится более 470 тысяч упаковок «Тамоксифена», что составляет примерно полугодовую потребность в препарате.

Кроме того, в настоящее время проводятся мероприятия по перерегистрации предельной отпускной цены на данный препарат трех российских и зарубежных производителей, добавили в Минздраве. Отмечается, что эти мероприятия повысят фактическую доступность «Тамоксифена» на рынке.

gxpnews