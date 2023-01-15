Insilico Medicine: разработанное нейросетью ЛС подтвердило свою безопасность

Жэнь Фэн и его коллеги под руководством Александра Жаворонкова, адъюнкт-профессора Института изучения старения им. Бака в Новато (США), уже много лет разрабатывают нейросети, способные разрабатывать лекарства от тяжелых болезней, которые возникают в результате появления точечных сбоев в работе белков и генов в человеческих клетках.

Недавно ученые применили созданную систему Pharma.AI для поиска нарушений, связанных с развитием идиопатического легочного фиброза. Так медики называют прогрессирующую болезнь легких неизвестной природы, которая поражает преимущественно пожилых людей. Ее развитие приводит к постепенному «зарастанию» легких соединительной тканью, в результате чего больной начинает страдать от постоянно усугубляющихся проблем с дыханием.

Проведенные нейросетью расчеты указали на возможность создания небольшой органической молекулы INS018_055, которая должна избирательно блокировать работу ферментов из семейства тирозин-киназ, предположительно связанных с развитием идиопатического легочного фиброза. Ученые синтезировали это вещество и успешно проверили его работу в опытах на мышах и других модельных животных.

Удачное завершение этих экспериментов открыло дорогу для проведения первой фазы клинических испытаний, которые проходили с февраля по ноябрь прошлого года. В этом эксперименте приняли участие 78 здоровых добровольцев из числа жителей Новой Зеландии, согласившихся принимать экспериментальный препарат в двух разных дозах.

Последующие наблюдения показали, что прием INS018_055 не приводил к развитию каких-либо значимых побочных эффектов и в той, и в другой дозировке. Это подтвердило безопасность нового препарата. Как отмечается в сообщении, уже в ближайшие месяцы ученые начнут проводить вторую фазу испытаний лекарства, в которых примут участие люди с идиопатическим легочным фиброзом.

gxpnews