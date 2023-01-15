В «Биннофарм Групп» установлены и применимы процедуры надлежащей дистрибуторской практики

«Биннофарм Групп» получила международный сертификат соответствия требованиям GDP (Good Distribution Practice), который удостоверяет в том, что в компании установлены и применимы процедуры в области надлежащей дистрибуторской практики для оптовой торговли, перевозки и хранения лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения. Об этом сообщили в пресс-службе «Биннофарм Групп».

Надлежащая дистрибуторская практика (GDP) является системой обеспечения качества для складских предприятий и оптовых баз в сфере обращения лекарственных средств. Реализация правил GDP обеспечивает наличие во всей цепи поставок согласованных систем менеджмента качества, включая поставки готовой продукции розничным сетям и медицинским учреждениям, отметили в компании.

«Важно, чтобы деятельность компании полностью соответствовала международным стандартам. Мы считаем соблюдение правил надлежащей дистрибуторской практики обязательным требованием для любой фармацевтической компании. Сертификация GDP становится все более значимой в рамках поставок лекарственных препаратов как внутри России, так и за рубеж. Сейчас „Биннофарм Групп” является крупнейшим российским поставщиком в страны ближнего зарубежья, в этом году мы планируем открыть представительство в Китае», – заявил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Как стало известно ранее, «Биннофарм Групп» привела почти половину своего портфеля РУ в соответствие требованиям ЕАЭС.

gxpnews