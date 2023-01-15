Samsung Biologics вложит $6 млрд в расширение производства в Южной Корее

Проект, который получил название Bio Campus II, будет осуществлен в международном деловом центре Сонгдо в Инчхоне к западу от Сеула, где базируется компания. Сроки введения нового комплекса в строй при этом не приводятся.

По словам Рима, создание Bio Campus II является частью стратегии компании по расширению производства с целью стать мировым лидером в биотехнологической отрасли. Компания планирует расширять номенклатуру выпускаемой продукции, в частности развивать препараты с использованием технологий конъюгата антитела, генной терапии.

Как уточняет издание Chosun Ilbo, площадь комплекса составит 357 000 кв. м, а объем производства компании вырастет более чем в два раза. В ответ на вопрос, не опасается ли Samsung Biologics, что расширение производства приведет к перенасыщению рынка, Рим отметил, что у компании обширный портфель еще не выполненных заказов на общую сумму $85 млрд.

gxpnews