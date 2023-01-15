Правительство Санкт-Петербурга дополнительно выделило 98,5 млн рублей на ЛС для ковид-пациентов

Препараты для поликлиник уже закуплены и готовы к выдаче пациентам. В том числе противовирусные, противовоспалительные, антикоагулянтные и другие препараты.

По данным на 11 января, в Петербурге было 4911 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 4249 человек лечились амбулаторно.

Количество пациентов с пневмониями, подозрениями на COVID-19 и другими ОРВИ, а также контактных – около 33 тысяч. Из них почти 31 тысяча проходит лечение на дому.

gxpnews