Правительство Санкт-Петербурга дополнительно выделило 98,5 млн рублей на ЛС для ковид-пациентов

Дополнительные 98,5 млн рублей из резервного фонда правительства Санкт‑Петербурга выделили на закупку лекарств для пациентов с COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщила в среду пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.
«Сейчас почти 90% пациентов с COVID-19 лечатся на дому. Они нуждаются в лекарствах, и город готов предоставить их бесплатно», – отметил Александр Беглов.
Препараты для поликлиник уже закуплены и готовы к выдаче пациентам. В том числе противовирусные, противовоспалительные, антикоагулянтные и другие препараты.
По данным на 11 января, в Петербурге было 4911 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 4249 человек лечились амбулаторно.
Количество пациентов с пневмониями, подозрениями на COVID-19 и другими ОРВИ, а также контактных – около 33 тысяч. Из них почти 31 тысяча проходит лечение на дому.