В Москве закончился ибупрофен в форме свечей для детей

Первой об отсутствии свечей в московских аптеках написала газета «Ведомости».

Ибупрофен в суппозиториях показан детям в тех случаях, когда ребенок не готов принимать препарат перорально из-за тошноты или особенностей характера.

Согласно ГРЛС, фармсубстанция ибупрофен при производстве препарата в форме свечей импортируется из Китая или Индии, а твердый жир для свечей выпускает немецкая компания Ioi Oleochemical. Сотрудник одной из фармкомпаний пояснил «Ведомостям», что себестоимость производства суппозиториев в последнее время возросла, но не уточнил, на сколько.

Перебои с поставками препарата газете также подтвердил главврач медицинского центра «Лидер-медицина» и педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, нехватка лекарства наблюдается с начала 2023 года.

Ибупрофен в форме свечей могут выпускать пять компаний, однако две из них – британская Reckitt Benckiser и хорватская Belupo – по данным аналитической компании DSM Group, его практически не производят. За 11 месяцев 2022 года 48% продаж этого лекарства в аптеках в денежном выражении приходились на «Патент фарм», 38% – на «Рафарму» (принадлежит «Протеку») и 14% – на «Фармасинтез». Всего за этот период было реализовано 80,92 тысячи упаковок ибупрофена в такой форме. Во второй половине 2022 года продажи препарата в суппозиториях начали падать, отметили в DSM Group. В октябре прошлого года реализовывать препарат перестала компания «Патент фарм» из-за нерентабельности производства.

По состоянию на 8 января 2023 года в российских аптеках и у дистрибьюторов фиксируются остатки ибупрофена в суппозиториях в объеме 14,9 тысячи упаковок, сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак». По какой причине препараты не попадают в аптеки, в ведомстве не объяснили.

В Росздравнадзоре отметили, что свечи с ибупрофеном, при необходимости, могут быть изготовлены в назначенной врачом дозировке, в том числе детской, в производственных аптеках Центра лекарственного обеспечения ДЗМ, но информацию о дефиците свечей при этом никак не прокомментировали.

Накануне в Росздравнадзоре также сообщили, что на фоне повышенного спроса возможны временные задержки в доставке различных препаратов в аптеки из-за логистических проблем.