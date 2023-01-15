Apple проиграла суд медицинскому производителю из-за смарт-часов Apple Watch

Компании судились с 2021 года. Masimo, специализирующаяся на устройствах для мониторинга состояния здоровья пациентов, называет себя разработчиком первого современного пульсоксиметра. Технология компании используется во многих больницах США. Именно пульсоксиметр, использующийся в смарт-часах Apple, стал предметом спора двух компаний.

По данным Masimo, Apple обратилась к ним с предложением о сотрудничестве в 2013 году. Однако в итоге руководство Masimo посчитало встречи попыткой получить информацию и переманить специалистов. Apple и в самом деле впоследствии наняла ряд сотрудников, в том числе и главного врача Masimo.

После того как Apple анонсировала Apple Watch Series 6 с функцией измерения уровня кислорода в крови и отслеживания сердечного ритма, Masimo подала в суд за кражу коммерческой тайны и нарушение десяти патентов. Ответчик в течение двух лет отвергал все претензии. Однако когда Masimo в 2022 году выпустила собственные смарт-часы Masimo W1 Advanced Health Tracking Watch, Apple обратилась в суд уже в качестве истца.

В январе 2023 года суд все же встал на сторону Masimo. Apple признали виновной в нарушении одного из десяти патентных требований, но последнее слово осталось за Международной торговой комиссией (ITC) США. В мае 2023 года ITC должна вынести решение о запрете продажи Apple Watch Series 6 и более поздних версий смарт-часов на территории США.

Исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации медицинской информатики в 2020 году, показало, что только у 10% владельцев Apple Watch, которых часы предупредили об аномальной частоте сердечных сокращений, были диагностированы какие-то заболевания. Еще одной проблемой специалисты назвали то, что девайс может побуждать людей игнорировать такие симптомы, как головокружение или одышка, из-за того что они не получили от устройства предупреждения об ухудшении состояния здоровья.

В 2021 года появилась информация, что в Apple Watch 7 могут появиться датчики для контроля уровня сахара и алкоголя в крови, однако эти функции не были добавлены и в Watch 8, которые поступили в продажу в 2022 году.

Ранее британская медицинская технологическая компания Rockley Photonics, производящая датчики для неинвазивного определения уровня алкоголя, глюкозы и кислорода с помощью инфракрасного излучения, назвала Apple своим «крупнейшим клиентом». Сейчас пользователи Apple Watch 6 имеют возможность с помощью смарт-часов измерить уровень кислорода в крови и снять электрокардиограмму.