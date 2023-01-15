Дочерняя компания Roche и Kronos Bio заключили соглашение по созданию онкопрепаратов

Genentech заключила соглашение с Kronos Bio по разработке новых препаратов против онкозаболеваний. Они будут модулировать белки TF, влияющие на развитие рака.

Принадлежащая Roche компания Genentech заключила соглашение с Kronos Bio по разработке новых методов лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщается на сайте производителя.

Сотрудничество будет сосредоточено на поиске и разработке низкомолекулярных кандидатных препаратов, которые модулируют мишени фактора транскрипции (TF) — белки, участвующие в процессе преобразования ДНК в РНК.

Считается, что TF имеют решающее значение для развития рака. Высокая экспрессия некоторых TF коррелирует с устойчивостью к химиотерапии и негативными прогнозами по течению заболевания.

В ходе разработки Kronos будет использовать запатентованную платформу для поиска лекарств. Genentech будет иметь эксклюзивное право на дальнейшую доклиническую и клиническую разработку и коммерциализацию любых кандидатных средств.

Взамен компания Kronos получит авансовый платеж в размере 20 млн долл., а также будет иметь право на получение промежуточных платежей в размере до 554 млн долл. и многоуровневых гонораров за любые продукты, разработанные в результате сотрудничества.

По словам исполнительного директора Kronos Норберта Бишофбергера, это соглашение будет первым для компании. Оно объединит опыт обеих компаний «с целью ответить на фундаментальные научные вопросы о биологии рака, которые, как мы надеемся, однажды приведут к появлению новых клинических кандидатных препаратов», — добавляет он.

Николай Соколов

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