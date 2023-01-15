Офшорные фармкомпании предложили лишить господдержки на сертификацию лекарств за рубежом

Минпромторг предложил запретить выдавать зарегистрированным в зарубежных офшорах компаниям субсидии на сертификацию лекарственных препаратов за рубежом. Прорабатывается также вопрос открытости информации об одобренных субсидиях.

Минпромторг разработал изменения в Правила предоставления федеральных субсидий на компенсацию части затрат на сертификацию продукции фарммедпрома за рубежом, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 687 от 30.04.2021. Документ проходит общественные обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Предлагается ужесточить требования к отбору участников для получения мер государственной поддержки. Действующий запрет на получение субсидий иностранными и российскими компаниями с долей иностранного капитала более 25% предложено распространить на российские офшорные компании, зарегистрированные за границей.

Изменения также коснутся раскрытия информации о предоставленных субсидиях. В случае принятия проекта сведения о субсидии будут в течение 15 рабочих дней с момента одобрения размещаться на едином портале бюджетной системы в сети интернет.

В мае 2022 года правительство включило международную сертификацию лекарств в число мер поддержки фармпроизводителей. Они за счет государства могут возместить до 80% затрат на регистрацию лекарств и медизделий в других странах. Лимит на возмещение издержек на регистрацию одного продукта установлен в пределах 500 млн руб.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Таисия Кубрина

pharmvestnik