Оператор электронных рецептов «Медиката» ушел с рынка

В Белгородской области – первом регионе, подключившемся к платформе «Медикаты» в 2019 году, – разрабатывают собственное приложение по электронным рецептам, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В Министерстве цифрового развития Белгородской области отмечали, что такое решение принято после отказа «Медикаты» обслуживать проект.

Всего, по данным сайта «Медикаты», платформа «Электронный рецепт» компании была внедрена в восьми регионах. Правда, с Московской областью контракт «Медиката» расторгла еще в середине 2022 года. Тогда гендиректор «Медикаты» Борис Городецкий рассказывал, что в компании намерены переключиться с государственного сегмента на коммерческий. При этом он утверждал, что те проекты из госсегмента, в которых компания уже задействована, будут и дальше реализовываться.

«Медиката» прекратила сотрудничество со всеми регионами, сообщил Vademecum источник, близкий к компании. По его словам, инвестора для переориентации на коммерческий сектор «Медиката» так и не нашла. Об уходе с рынка «Медикаты» знает и Кирилл Хромов, управляющий директор конкурирующего оператора «Первый электронный рецепт» («1ЭР»). Телефон «Медикаты» не отвечает, а приложение не работает. На запросы Vademecum в остальных регионах, с которыми сотрудничала «Медиката» (Ульяновская, Курская, Калужская области, республики Башкортостан и Дагестан, Москва), на момент публикации не ответили.

Часть регионов аннулировала контракты с «Медикатой», но часть перезаключила договоры с «1ЭР», сообщил Хромов. Он не уточнил, с какими именно регионами стала сотрудничать компания.

Часть регионов, с которыми работала «Медиката», также участвуют в эксперименте по дистанционной торговле рецептурными препаратами – это Москва, Московская и Белгородская области. Эксперимент будет длиться с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.

«1ЭР» работает в той же сфере, что и «Медиката», с 2020 года. В конце 2021 года совладельцем «1ЭР» стал председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик, сейчас у него 51% в сервисе.

У «Медикаты» в совладельцах также была крупная фармацевтическая группа. В начале 2021 года инвестором «Медикаты» стала компания, близкая к группе «Протек». Но спустя 1,5 года она вышла из сервиса.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает, что к концу 2023 года не менее 70% медучреждений должны выписывать электронные рецепты.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медиката» зарегистрировано в Москве. На 88,92% «Медиката» принадлежит самой компании, на 6,08% – Алексею Сошнину и на 5% – гендиректору Борису Городецкому. В 2021 году выручка предприятия составила 22,34 млн рублей, убыток – 79,29 млн рублей.

Фото: penzainform.ru

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