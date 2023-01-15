Белый дом обеспокоен намерением Moderna увеличить цену на вакцину от COVID-19 Оператор электронных рецептов «Медиката» ушел с рынка » В Южной Корее прошли обыски по делу о возможных нарушениях при разработке вакцин от ковида Прокуратура города Сеула провела обыски в национальном министерстве продовольственной и лекарственной безопасности в рамках расследования возможных нарушений при разработке вакцины и препаратов от COVID-19. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на неназванных представителей в фармацевтической отрасли. Помимо министерства, обыски проводились в восьми различных учреждениях. По словам источников издания, расследование связано с правительственной программой по поддержке местных разработчиков вакцины и препаратов от коронавируса. Как отмечает агентство, в рамках программы через Корейский фонд разработки лекарственных средств поддержку в 2020-2021 годах получили 14 местных производителей. Двое из них – Celltrion и SK Bioscience – успешно завершили свои проекты. Первый разработал препарат Regdanvimab для лечения больных COVID-19, а компания SK Bioscience создала вакцину Skyovion, ТАСС. gxpnews