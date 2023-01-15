Звезда Голливуда Дэнни Трехо стал лицом социальной кампании против нелегальных онлайн-аптек

Голливудский актер, звезда фильмов «От заката до рассвета», «Мачете», 78-летний Дэнни Трехо стал лицом социальной кампании, направленной против нелегальных интернет-аптек и фальсифицированных медикаментов, «Плохие лекарства» (Bad Meds). Прежде чем приобретать препарат онлайн, его предлагают проверить на портале safe.pharmacy (безопасная аптека).

Голливудский актер Дэнни Трехо стал лицом социальной кампании, направленной против нелегальных онлайн-аптек и фальсифицированных медикаментов, «Плохие лекарства» (Bad Meds). Цель проекта — повысить осведомленность американцев о том, что 95% всех интернет-аптек в мире работают нелегально, поэтому прежде чем приобретать препарат в сети, необходимо проверить продавца на сайте safe.pharmacy (безопасная аптека), сообщает PRNewsWire.

В юмористическом и динамичном ролике, который будет транслироваться по телевидению, в социальных сетях, на радио, на всевозможных носителях наружной рекламы и в печати, артист говорит о том, что подделки (такие как искусственная кровь на съемочной площадке) окружают нас повсюду. Но он их не боится, чего не скажешь о подделках лекарств, которые могут стать причиной смерти человека. Чтобы убедиться в том, что вы покупаете легальный препарат, Трехо советует ввести адрес интернет-аптеки на сайте safe.pharmacy и убедиться, что она действует в рамках закона.

Судебно-лабораторные испытания показывают, что четыре из каждых десяти поддельных таблеток содержат потенциально смертельную дозу вредных ингредиентов, сказано в пресс-релизе авторов кампании. А по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно происходит более миллиона смертей из-за поддельных или некачественных лекарств. До 95% из 35 тыс. интернет-аптек в мире работают нелегально, поэтому риск получения «плохих лекарств» сегодня выше, чем когда-либо прежде. И социально незащищенные граждане, которые используют интернет-каналы прежде всего из соображений экономии и доступности, наиболее уязвимы.

Среди спонсоров частно-государственного проекта Департамент шерифа округа Лос-Анджелес, Альянс безопасных интернет-аптек, Национальная ассоциация фармацевтических советов (NABP), Национальный центр прав на интеллектуальную собственность.

Фото: youtube.com

Екатерина Погонцева

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