В США противовирусный препарат начали поставлять из национальных запасов

Дефицит лекарств, используемых для лечения гриппа и бактериальных инфекций, наблюдается в США в течение нескольких месяцев. Тамифлю (осельтамивир) трудно найти в американских аптеках с ноября 2022 года. Крупные производители считают, что дефицит произошел после того, как дистрибьюторы не заказали достаточное количество препарата и затем своевременно не решили этот вопрос.

Стратегический национальный запас США обычно используется во время пандемий и других чрезвычайных ситуаций, таких как, например, вспышка свиного гриппа H1N1 в 2009 году.

Сейчас одним из штатов, обратившимся за помощью к правительству США, является Аризона, у которой нет собственных запасов противовирусных препаратов. В конце декабря штат запросил 42 тысячи упаковок препарата, пока ему предоставлено 10,3 тысячи упаковок Тамифлю. Они направлены в аптеки, больницы и медицинские центры Аризоны.

По словам производителей лекарств, одна из причин нехватки препаратов в настоящее время заключается в том, что дистрибьюторы спустя время могут вернуть им непроданные лекарства и запросить возврат средств. В предыдущие годы уже складывалась подобная ситуация.

Несмотря на нехватку противовирусных лекарств, в конце декабря 2022 года в FDA поступило обращение от американских врачей с требованием запретить продажу порошков от гриппа и простуды ТераФлю, жаропонижающих препаратов Tylenol (парацетамол), а также антигистаминных средств Benadryl и отхаркивающих Mucinex. Врачи аргументировали свою просьбу неэффективностью лекарств.