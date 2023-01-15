Власти Москвы: ЛП для больных гепатитом С и ВИЧ хватит на пять месяцев

«Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, а также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания есть в запасе более чем на пять месяцев по каждому», – сказали в пресс-службе.

Также отметили, что препараты в наличии в аптеках и медицинских организациях, подведомственных ДЗМ. Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей, в том числе не имеющих федеральных льгот. Москва – один из немногих регионов, который в полном объеме обеспечивает лечение всех пациентов с ВИЧ и гепатитом.

Уточняется, что закупки и поставки были совершены еще в октябре прошлого года. «Обращаем внимание, что в декабре 2022 года конкурсы на закупку препаратов были объявлены также заблаговременно для обеспечения потребностей на последующие периоды», – подчеркнули в пресс-службе.