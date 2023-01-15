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Власти Москвы: ЛП для больных гепатитом С и ВИЧ хватит на пять месяцев

Как сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы, сообщения о том, что в Москве пациенты с гепатитом С и ВИЧ не обеспечены лекарственными препаратами, не соответствуют действительности.

«Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, а также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания есть в запасе более чем на пять месяцев по каждому», – сказали в пресс-службе.

Также отметили, что препараты в наличии в аптеках и медицинских организациях, подведомственных ДЗМ. Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей, в том числе не имеющих федеральных льгот. Москва – один из немногих регионов, который в полном объеме обеспечивает лечение всех пациентов с ВИЧ и гепатитом.

Уточняется, что закупки и поставки были совершены еще в октябре прошлого года. «Обращаем внимание, что в декабре 2022 года конкурсы на закупку препаратов были объявлены также заблаговременно для обеспечения потребностей на последующие периоды», – подчеркнули в пресс-службе.

«Также сообщаем, что, помимо закупок за счет Москвы, пациенты с гепатитом С и ВИЧ обеспечиваются лекарственными препаратами за счет федерального бюджета, закупки осуществляются централизованно Минздравом России», – дополнили в пресс-службе.

gxpnews

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15 января, 2023 | Просмотров: 72