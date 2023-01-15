В Росздравнадзоре опровергли дефицит зарубежного препарата от аллергии

Сталораль применяется при аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), назначаемой пациентам за несколько месяцев до начала цветения некоторых растений.

По данным системы маркировки лекарств, на российских складах находится 46,5 тысячи упаковок препарата Сталораль от аллергии на пыльцу березы и еще 16,4 тысячи – для устранения реакции организма на укус клещей.

В аптечных сетях регионов, в том числе в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Калужской областях, из аптечных сетей пропал Сталораль, лекарство невозможно забронировать и на отдельных онлайн-площадках, хотя оно представлено на витринах, ранее сообщал «Коммерсантъ». Представитель Stallergenes в России пояснил изданию, что перебоев в производстве нет, но поставки в конце 2022 года «осуществлялись с задержкой», с чем и связан дефицит. В компании обещали наладить процесс в ближайшее время.

По подсчетам RNC Pharma, за январь – ноябрь 2022 года в Россию ввезено 90,6 тысячи упаковок Сталораля на общую сумму 448,7 млн рублей, что на 17,5% меньше год к году в натуральном выражении, но больше на 65,5% – в денежном.

Существует и отечественный препарат, отчасти аналогичный французскому, его производит «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио»). Разница лишь в способах применения лекарств. Как отметили в российской компании, для введения ее препарата обязательно посещение медучреждения, Сталораль же может применяться в домашних условиях.

По данным RNC Pharma, за 11 месяцев 2022 года выпущено около 2 тысяч упаковок препарата «Микрогена». В компании заверили, что лекарство выпускается планово, без перебоев и есть в наличии.

Накануне также появилась информация, что из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат с МНН ибупрофен в форме суппозиториев (свечей).