ГК «Эксперт» вложила 79 млн рублей в ИИ-решение для анализов снимков МРТ

Система iRIS разработана для поддержки врачебных решений и автоматизации работы врачей-рентгенологов в клиниках и диагностических центрах. iRIS включает несколько модулей и восемь типов автоматизированных рабочих мест и пользовательских ролей – как для врачей, так и для администраторов, директоров клиник и технических специалистов, работающих с аппаратами МРТ.

Новая система стала наследницей предыдущей версии радиологической информационной системы, которую применяли более 500 врачей сети «Клиника Эксперт» в нескольких регионах России и с помощью которой проанализировали более 3 млн МРТ-исследований.

Команда проекта улучшила функционал системы и обучила нейросеть, говорится в сообщении компании. В частности, в датасет было загружено более 20 тысяч снимков для обучения распознаванию патологий позвоночника и других патологий. Благодаря автозаполнению части полей после апгрейда время на описание одного снимка МРТ сократилось вдвое, а также снизилось число ошибок.

В ГК «Эксперт» начали внедрение обновленного решения в клиниках сети, присоединиться к системе могут любые медучреждения России. Сеть «Клиника Эксперт», по данным Аналитического центра Vademecum, по состоянию на конец 2021 года насчитывала 14 медцентров в более чем десяти регионах РФ.

Объем инвестиций в проект, по данным ГК «Эксперт», оценивается в 72 млн рублей в 2022 году, из которых 55,3 млн рублей выделены в качестве гранта от РФРИТ. Общий объем инвестиций, по данным Минцифры, составляет 79 млн рублей.

ООО «Объединенное ИТ-пространство» зарегистрировано в сентябре 2013 года, ранее юрлицо носило название «УК Техномед Эксперт». Компания на 65% принадлежит бенефициару ГК «Эксперт» Андрею Коробову, на 25% – структурам ГК «Эксперт» через ООО «Барель», долей еще в 10% владеет Владислав Блох. В 2021 году выручка компании составила 143,7 млн рублей, убыток – 487 тысяч рублей.

Фото: thancguide.org

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