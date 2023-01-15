Бывшую сотрудницу Takeda обвинили в краже у компании 2,3 млн долларов

Бывшую сотрудницу штаб-квартиры Takeda Pharmaceutical и ее друга арестовали в США по обвинению в краже у фармацевтической компании около 2,3 млн долл.

Бывшую высокопоставленную сотрудницу штаб-квартиры Takeda Pharmaceutical в Массачусетсе и ее друга арестовали в США по обвинению в краже у компании около 2,3 млн долл. Об этом сообщает The Boston Globe.

Согласно данным расследования, в 2018 году Прия Бхамби участвовала в создании фирмы, которая должна была оказывать консалтинговые услуги Takeda. Эта фирма никогда не занималась реальным бизнесом, но брала у Takeda заказы в 2018 и 2019 годах. Takeda заплатила ей около 300 тыс. долл.

В 2022 году друг Бхамби Сэмюэл Н. Монтронд учредил еще одну фирму под названием Evoluzione Consulting LLC, которая также никогда не занималась реальным бизнесом. В феврале того же года Бхамби направила Takeda письмо, в котором говорилось, что Evoluzione приобрела первую фирму. Takeda перевела Evoluzione несколько платежей, в том числе три платежа по 460 тыс. долл. каждый.

Бхамби и Монтронд предположительно использовали полученные мошенническим путем доходы, чтобы купить Mercedes-Benz за 59 тыс. долл. Бхамби также купила квартиру почти за 1,9 млн долл. в престижном районе Бостона.

Обоим фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств. В эту среду, 11 января, они предстали перед окружным судом США в Бостоне. Их освободили под подписку о невыезде.

В Takeda сообщили, что работают в сотрудничестве с властями. От других комментариев в компании отказались, так как расследование еще продолжается.

Николай Соколов

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