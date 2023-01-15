Путин поручил обеспечить новые регионы противоинфекционными ЛС

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта принять меры по обеспечению новых регионов РФ лекарствами для лечения инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Также Владимир Путин поручил определить потребность в лекарствах и медицинских изделиях для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению.
«Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России определить потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, включая перевязочные средства, для оказания медицинской помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению этой потребности», – говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.