Путин поручил обеспечить новые регионы противоинфекционными ЛС

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта принять меры по обеспечению новых регионов РФ лекарствами для лечения инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ: принять меры по обеспечению потребностей систем здравоохранения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, необходимых для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний», – говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Также Владимир Путин поручил определить потребность в лекарствах и медицинских изделиях для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению.

«Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России определить потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, включая перевязочные средства, для оказания медицинской помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению этой потребности», – говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

gxpnews