В США отменили обязательные испытания препаратов на животных

В США отменили обязательное тестирование препаратов на животных перед тем, как проводить испытания на людях. Эксперты говорят о том, что предлагаемые альтернативные методы, такие как компьютерное моделирование, неэффективны.

Президент США Джо Байден подписал закон, отменяющий обязательное тестирование лекарств на животных перед тем, как начать испытания на людях. Об этом сообщает журнал Science.

Закон отменяет действовавшее до этого положение от 1938 года и предлагает альтернативу испытаниям на животных. К примеру, теперь препараты можно тестировать с помощью методов компьютерного моделирования и «органов на чипе» — специальных устройствах, симулирующих работу органов живого существа.

Сейчас FDA требует от производителей проводить испытания токсичности на одном виде грызунов, таком как мышь или крыса, и на одном виде, не являющемся грызуном, таком как обезьяна или собака. Компании ежегодно используют для таких тестов десятки тысяч животных. Биоинженер из Гарвардского университета Дон Ингбер, чья лаборатория разработала технологию «органов на чипе», отмечает, что такие испытания чаще всего ни к чему не приводят.

При этом профессор Фармацевтического колледжа Университета Айовы Алиасгер Салем заявляет, что компании, которые решат использовать альтернативные методы тестирования, должны знать об их ограничениях. По его словам, они не всегда могут выявлять все типы токсичности в том же объеме, как на испытаниях с животными.

Директор по связям с общественностью организации Americans for Medical Progress, которая выступает за исследования на животных, Джим Ньюман утверждает, что такие технологии все еще находятся «в зачаточном состоянии» и не смогут заменить животные модели еще «много-много лет».

Николай Соколов

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