Гинцбург сообщил о разработке вакцины от «Кракена»

Глава Центра им. Гамалеи заявил о разработке вакцин от новых вариантов COVID-19, в том числе «Кракена». Ранее он заявил, что эффективность «Спутника V» против «Кракена» пока не установлена и для этого необходимо специальное исследование.

Центр им. Гамалеи начал работу над вакциной против коронавирусной инфекции. Она будет защищать от новых вариантов, в том числе «Кракена». Об этом сообщил РИА «Новости» директор центра Александр Гинцбург.

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 («Кракен»). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — заявил он.

Ранее Гинцбург сообщил, что эффективность «Спутника V» против варианта коронавируса «Кракен» пока не установлена. Чтобы это сделать, необходимо специальное исследование, которое займет длительный период.

Накануне глава Росздравнадзора Анна Попова заявила, что иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить. «Нужно быть осторожным и нужно позаботиться о своем здоровье», — добавила она. При этом главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что все вакцинные препараты, которые есть в наличии, продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции.

Роспотребнадзор накануне, 12 января, сообщил о первом случае заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «Кракен». Его обнаружили в Пензенской области.

Вариант XBB.1.5 («Кракен») был впервые выявлен в конце 2022 года в Нью-Йорке (США). Специалисты ВОЗ ранее заявляли, что это наиболее заразный подвариант коронавируса, но при этом пока нет признаков того, что он вызывает особо тяжелые формы заболевания.

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Артем Косенок

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