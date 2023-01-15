Пневмококковую вакцину для Нацкалендаря будут поставлять два производителя

В начале 2023 года Федеральный центр планирования и лекобеспечения (ФЦПиЛО) заключил два контракта на поставку 1 млн доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции. Большую часть — 600 тыс. доз произведет «Нанолек», еще 400 доз — «Петровакс Фарм», на мощностях которой выпускается готовая лекарственная форма вакцины Pfizer.

Кто стал поставщиком

Первый контракт — 600 тыс. доз обойдется государству в 897,5 млн руб., по цене 1 485,4 руб. за дозу. При этом контракт заключен не с самим «Нанолеком», а с «Фармстандартом», который принимал участие в аукционе. Второй контракт — 400 тыс. доз на сумму 607,4 млн руб., по цене 1 518,62 руб. за дозу. Такая информация опубликована на zakupki.gov.ru, первым ее заметило издание Vademec.

На аукцион на 400 доз была подана только одна заявка — компании «Петровакс», с которой и был заключен контракт. В другом аукционе было два участника. «Фармстандарт» предложил наименьшую стоимость контракта и стал победителем. Во второй заявке (информация о том, кто ее подал, не раскрывается) было предложено на 4,5 млн больше — 902,1 млн руб.

Единственный поставщик

До 2022 года вакцина «Превенар» компании Pfizer была единственным препаратом для Национального календаря прививок. В 2015 году готовая лекарственная форма стала производиться в России на заводе «Петровакс Фарм» в Подольске. Это был первый опыт по локализации вакцины в России в стадии готовой лекарственной формы.

В 2020 году Минздрав заключил с «Петровакс Фарм» двухлетний контракт на 7 млн доз по цене 1 442,65 руб. за одну штуку, общая сумму контракта — 10,12 млрд руб.

В 2022 году министерство три раза пыталось определить поставщика пневмококковой вакцины. Первые два аукциона на поставку 2 089 250 доз были объявлены в марте, аукцион не состоялся, так как не было подано ни одной заявки. Аналогичная ситуация была в апреле: тоже два аукциона на то же количество доз и ни одной заявки. Разница была лишь в цене.

В марте стоимость дозы составляла 1442,65 руб. ФЦПиЛО ориентировался на двухлетний договор 2020 года.

В апреле, поскольку на предыдущий аукцион не пришел ни один потенциальный поставщик, начальной ценой стала стоимость препарата, зарегистрированная в ГРЛС. Это 1 518,62 руб. за дозу. Но и здесь не было ни одной заявки. Новый аукцион в конце июля был объявлен по прежней цене ГРЛС — 1 518,62 руб. за дозу, которая действует с 2014 года. Контракт был заключен с «Петроваксом».

По информации газеты «Коммерсантъ», владелец регистрационного досье «Превенара» Pfizer подала заявку на повышение цены по постановлению № 1771, которое позволяет это сделать в случае риска дефицита. Компании отказали, поскольку производитель не смог обосновать необходимость повышения цены.

Новый производитель

Летом 2022 года Центр лекобеспечения сообщил, что договорился о поставках пневмококковой вакцины от «Нанолека». Компания зарегистрировала свою вакцину «Пнемотекс», субстанцию для которой поставляет южнокорейская SK Biosciences. В октябре 2022 года ФАС зарегистрировала цену на «Пнемотекс», она оказалась такой же, как у «Превенара», — 1 518,62 руб. за дозу (с НДС).

Согласно сайту SK Biosciences, эта компания сама не выпускает готовую пневмококковую вакцину. На внутренний рынок она поставляет вакцины от гриппа, опоясывающего лишая, ветряной оспы, на внешние рынки — от дифтерии и столбняка в партнерстве с южнокорейской GC Pharma, от менингококковой инфекции, ВПЧ, кори, паротита и краснухи, гепатит А в партнерстве с GSK.

По данным SK Biosciences, она совместно с Sanofi ведет разработку пневмококковой конъюгированной вакцины. Клинические испытания проходят в США.

Сколько закупают регионы

В 2021 году, согласно данным AlphaRM, госзаказчики (за исключением ФЦПиЛО) закупили вакцину на сумму 1,6 млрд руб. Один из крупных закупщиков — Управление госзакупок Тюменской области (сумма контрактов 116,1 млн руб.), на втором месте Дирекция единого заказчика Московской области (114,3 млн руб.), на третьем — Департамент Москвы по конкурентной политике (95,3 млн руб.).

В 2022 году сумма контрактов других госзаказчиков была 1,3 млрд руб. На первом месте — Департамент Москвы по конкурентной политике с суммой 151,1 млн руб., на втором — Управление контрактной системы Новосибирской области с 141,7 млн руб., на третьем — Департамент контрактной системы Кемеровской области с 63 млн руб.

Елена Калиновская

pharmvestnik