Белый дом обеспокоен намерением Moderna увеличить цену на вакцину от COVID-19

Белый дом обеспокоен намерением фармацевтической компании Moderna увеличить отпускную цену за вакцину от коронавируса для жителей США. Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.

«Мы разделяем эту обеспокоенность относительно того, чтобы эти прививки были доступными», – сказала она, отметив, что в данном случае Белый дом согласен с сенатором Берни Сандерсом (от штата Вермонт), который ранее также критиковал эту инициативу.

«Увеличение цены в данном случае трудно понять и оправдать», – заявила Жан-Пьер.

Ранее глава Moderna Стефан Бансель сообщил о том, что компания планирует увеличить отпускную цену за одну дозу вакцины от коронавируса для жителей США до $110-130. По его словам, «данный уровень цен отвечает реальной стоимости медикамента».

В настоящий момент Moderna поставляет вакцину властям США по цене $15-16 за первичную дозу и $26 – за бустер. Для американцев вакцинация проводится бесплатно, за счет средств федерального бюджета. По данным руководства системы здравоохранения США, после того как будут израсходованы все запасы приобретенной ранее вакцины, компания должна будет перейти на ее реализацию по обычной коммерческой схеме.

Примерно такой же уровень цен на вакцину называли и представители компании Pfizer в октябре прошлого года, ТАСС.

gxpnews