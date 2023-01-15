Сотрудники НИУ ВШЭ открыли новый способ борьбы с остеоартритом

Группа исследователей из НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН совместно с коллегами из компании «Молекулярные технологии» разработали препарат, который замедляет развитие остеоартрита. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

На сегодня это первый болезнь-модифицирующий препарат, который воздействует одновременно на метаболизм костной и хрящевой ткани, а также борется с воспалительным процессом. ЛП подавляет в клетках хрящевой и костной ткани работу ферментов SYK и cSrc, способствующих развитию воспалений и разрушению суставов.

«Насколько нам известно, это первый препарат, который воздействует на метаболизм костной и хрящевой ткани и одновременно борется с воспалительным процессом. Результаты первой стадии испытаний вселяют надежду на возможность эффективного лечения этого тяжелого заболевания. Сейчас мы ждем начала следующей, второй фазы клинических исследований, которая пройдет на пациентах и продлится в общей сложности около года», – сообщил доцент НИУ ВШЭ Виктор Стройлов.

Исследователи предположили, что если «выключить», заблокировать киназы SYK и cSrc, то процесс разрушения сустава можно остановить. Для этого ученые предложили использовать молекулу MT-SYK-03, которая изначально разрабатывалась ими как киназный ингибитор для лечения ревматоидного артрита, более тяжелого аутоиммунного заболевания. Однако оказалось, что в развитии обоих заболеваний киназы SYK и cSrc играют ключевую роль.

«Изначально мы занимались разработкой препарата для лечения ревматоидного артрита: проверяли, как работает созданная нами молекула MT-SYK-03. И в ходе исследований обнаружили, что она позволяет заблокировать два целевых фермента-киназы, которые участвуют в развитии как ревматоидного артрита, так и остеоартрита. При этом другие киназы данная молекула практически не затрагивает, что является большой удачей», – пояснил Стройлов.

На основе молекулы MT-SYK-03 был создан лекарственный кандидат, который уже успешно прошел первую стадию клинических испытаний. Эксперименты проводились сначала на мышах и крысах, страдающих остеоартритом или ревматоидным артритом. Также препарат был опробован на здоровых добровольцах, чтобы убедиться в его безопасности для человека. Исследования на животных показали, что разрушение костной ткани замедляется, а для хрящевой ткани можно даже обратить процесс разрушения вспять и заставить хрящ регенерировать.

gxpnews