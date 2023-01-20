«Скопинфарм» поставит «Кругу добра» «Золгенсму»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукциона на поставку препарата «Золгенсма» (МНН онасемноген абепарвовек) для подопечных фонда «Круг добра», больных спинальной мышечной атрофией.

На участие в аукционе было подано три заявки. Победителем признан Скопинский фармацевтический завод, который предложил снижение цены контракта на 2,5%, тогда как другие претенденты предложили снижение на 0,5 и 2%.

9 декабря 2021 года «Золгенсма» был зарегистрирован в РФ. Данный ЛП – один из самых дорогих мире: стоимость одной дозы превышает $2 млн. В мае прошлого года стало известно, что учреждения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) могут подготовить аналоги ряда препаратов для лечения орфанных болезней, в том числе «Золгенсмы».

gxpnews