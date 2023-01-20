WSJ: Johnson & Johnson сокращает производство неэффективной вакцины от COVID

После масштабных исследований и производственных усилий в поддержку своей вакцины против коронавирусной инфекции – компания Johnson & Johnson сокращает производство из-за низкого спроса, сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, в последние месяцы компания прекратила партнерские отношения по производству вакцины против COVID-19 с гигантом контрактного производства Catalent и фармацевтической компанией Sanofi. Представители J&J не сразу ответили на запрос предоставления комментария.

Первоначально рассматриваемая как многообещающая альтернатива прививкам мРНК от Pfizer и Moderna, вакцина J&J почти сразу же потерпела неудачу, когда федеральные чиновники приостановили запуск , чтобы исследовать риск образования редких тромбов. Пауза длилась всего 10 дней, но оказала огромное влияние на восприятие публикой выстрела и траектории его восприятия. С момента выпуска вакцины в начале 2021 года в США было введено почти 19 миллионов доз вакцины, что сопоставимо с примерно 430 миллионами доз вакцин Pfizer и BioNTech и примерно 267 миллионами доз Moderna, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний .

Первоначально J&J ожидал от 3 до 3,5 миллиардов долларов продаж в 2022 году, но прошлой весной отказался от этого прогноза после слабых результатов в первом квартале. За первые девять месяцев 2022 года выстрел принес 1,49 миллиарда долларов. Партнерство J&J в 2021 году с южноафриканской Aspen Pharmacare также не принесло никаких заказов на вакцины, сообщил журналистам высокопоставленный руководитель Aspen. По его словам, Aspen подписалась на производство сотен миллионов доз продукта J&J и продажу их под собственной торговой маркой, но вместо этого крупные покупатели выбрали вакцины других компаний.

gxpnews