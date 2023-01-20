Потолок цен на медикаменты введен в Грузии

Минздрав Грузии установил предельные цены на медикаменты, выше которых будет запрещена продажа лекарств фармкомпаниям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«По данным ведомства, оптовые и розничные сети до 31 января должны будут пересмотреть существующие цены на медикаменты и привести их в соответствие с новыми правилами, а уже с 15 февраля они будут обязаны продавать лекарства не выше установленной цены. Перечень лекарств и их предельных цен утверждены отдельным приказом главы Минздрава», – пишет издание.

На первом этапе референтные цены ввели в отношении лекарств (более тысячи наименований), которые необходимы для лечения хронических заболеваний. Позже действие этой меры распространят на медикаменты из других групп. Как рассчитывают власти, введение потолка цен в среднем сократит стоимость медикаментов на 40%.

Идея введения потолка цен на медикаменты принадлежит премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Цель реформы – повышение доступности качественных медикаментов, обеспечение справедливых цен, конкурентного и прозрачного фармрынка.

«С марта 2022 года по инициативе премьера на грузинский рынок стали поступать турецкие медикаменты, что, по утверждению властей, в среднем на 60-80% снизило цены на препараты. В результате до 100 тысяч жителей Грузии тратят на лекарства на 200 млн лари (около $75 млн) меньше», – отмечает ТАСС.

gxpnews