В новом году спрос на лекарства упал

В первую неделю 2023 года продажи всех аптечных категорий в упаковках снизились по сравнению не только с последней, но и первой неделей прошлого, 2022 года. А вот сравнивая продажи первых недель 2023 и 2022 годов, при падении продаж в упаковках заметен рост в рублях, говорится в отчете компании DSM Group.

На первой неделе 2023 года по сравнению с последней неделей 2022 года объем продаж лекарственных препаратов снизился на 23,5% в упаковках и 24,9% в рублях. Продажи БАД также снизились, но менее значительно: на 16,8% в упаковках и 17% в рублях, показывают данные компании DSM Group.

Аптечные продажи косметики упали на 20,0% в упаковках и на 24,4% в рублях. Реализация прочей парафармацевтики показала падение на 19,6% в упаковках и на 23,2% в рублях.

Если сравнивать первую неделю этого года и прошлого, 2022-го, то снижение есть в упаковках, при этом в цене все категории показали рост. Продажи лекарственных препаратов в первую неделю 2023 года были ниже на 9,8% в упаковках, но выше на 2,5% в рублях, чем в начале 2022 года. Продажи БАД также снизились в упаковках (на 20,8%), но выросли в цене – на 0,9%. Аптечные продажи косметики упали на 9,8% в упаковках и показали рост на 8,5% в рублях. Реализация прочей парафармацевтики показала падение на 27,1% в упаковках и рост на 6,7% в рублях.

Динамика рынка YTD’1w 2023 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года показала падение продаж лекарственных препаратов на 18,1% в упаковках (76,6 млн упаковок) и в рублях на 5,9% (23,3 млрд рублей). Упали и показатели БАД: на 25,7% в упаковках (5,42 млн упаковок) и 2,1% в рублях (1877 млн рублей). А вот у косметики при падении продаж в упаковках на 11,9% наблюдается рост в рублях на 11,9%: 2,45 млн упаковок и 872 млн рублей. Продажи парафармацевтики упали на 32,6% в упаковках (6,8 млн упаковок), зато несколько увеличились в рублях: на 2,2% (2,28 млрд рублей).

gxpnews