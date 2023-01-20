СМИ: без терапии могут остаться пациенты с рассеянным склерозом

В этом году пациенты, которые страдают рассеянным склерозом, могут остаться без лечения из-за того, что правительство не включило в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН) иммунодепрессант «Кайендра». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обращение Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

В августе 2022 года Минздрав одобрил «Кайендру» к внесению в ВЗН, но препарата не оказалось в списке на 2023 год, утвержденном правительством, говорится в публикации.

Как отмечают авторы, пациенты должны будут закупать препарат самостоятельно или обращаться за помощью к региональному правительству. Стоимость годового курса составляет от 800 000 до 1,2 млн рублей. Из-за высокой стоимости бюджеты субъектов не смогут обеспечить им всех нуждающихся, полагают эксперты.

Собеседник газеты из правительства заверил, что в списке ВЗН есть пять препаратов той же группы, что и «Кайендра».

Росздравнадзор ранее заявил о полугодовом запасе в России детского ибупрофена в форме суспензии.

gxpnews