В России зарегистрировали новую опцию терапии для пациентов с острым миелоидным лейкозом

В ноябре 2022 года на территории РФ был зарегистрирован препарат «Милотарг» (МНН – гемтузумаб озогамицин) в комбинации с даунорубицином и цитарабином для терапии впервые выявленного CD33-положительного острого миелоидного лейкоза (за исключением острого промиелоцитарного лейкоза) у пациентов в возрасте от 15 лет и старше, ранее не получавших лечение. Об этом сообщили в пресс-службе компании Pfizer.

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) – это разновидность опухолевой патологии крови и костного мозга, характеризующаяся быстрым прогрессированием и высоким уровнем летальности. Заболевание проявляется бесконтрольным делением незрелых (бластных) миелоцитарных клеток (эритроцитов, гранулоцитов, нейтрофильных лейкоцитов, тромбоцитов), которые вследствие стремительного развития болезни через несколько месяцев после постановки диагноза начинают преобладать в составе крови, из-за чего она перестает выполнять свои основные функции.

Определение круга причин возникновения заболевания до сих пор является дискуссионным вопросом в научной среде. Среди основных факторов, влияющих на появление острого миелоидного лейкоза, выделяют хромосомные изменения, которые могут развиваться под влиянием неблагоприятных факторов внешней среды, например вследствие ионизирующего излучения или воздействия химических веществ, а также курение (около 20% случаев ОМЛ).

Основной целью лечения онкопатологии является достижение продолжительной ремиссии, которая обеспечивает лучшие долгосрочные исходы для пациентов с этим диагнозом. В 2022 году на российском рынке была зарегистрирована новая терапевтическая опция для пациентов с впервые выявленным CD33-положительным острым миелоидным лейкозом в возрасте от 15 лет и старше, ранее не получавших лечение, – препарат «Милотарг» (МНН – гемтузумаб озогамицин). Одобрение препарата «Милотарг» было основано на результатах рандомизированного исследования третьей фазы ALFA-0701. Оно показало, что дробная редуцированная доза гемтузумаба озогамицина, добавленная к стандартной химиотерапии первой линии по программе «3+7 даунорубицин + цитарабин», значительно улучшает бессобытийную выживаемость у пациентов с впервые выявленным острым миелоидным лейкозом.

В рамках исследования 271 пациент в возрасте 50-70 лет с первичным ОМЛ был рандомизирован для получения индукционной химиотерапии первой линии по схеме «3+7 даунорубицин + цитарабин» с добавлением или без добавления гемтузумаба озогамицина в дозировке 3 мг/м²/сут на 1, 4 и 7-й дни индукции. Пациенты, достигшие ремиссии после индукционной терапии, получали два курса консолидирующей терапии (даунорубицин + цитарабин) с препаратом «Милотарг» в дозировке 3 мг/м²/сут в 1-й день или без него в соответствии с их первоначальной рандомизацией.

В качестве первичной конечной точки оценивалась бессобытийная выживаемость; вторичными были выбраны общая выживаемость (ОВ) и безопасность использования гемтузумаба озогамицина у больных в дебюте ОМЛ. Исследование подтвердило результаты, полученные в ходе изучения препарата в 2011 году [отношение рисков (ОР) 0,66; 95% доверительный интервал (ДИ): 0,49-0,89; двусторонний P= 0,006], которые показали снижение риска развития нежелательных событий на 34% при применении гемтузумаба озогамицина по сравнению с группой контроля, где использовались стандартные режимы химиотерапии. Медиана бессобытийной выживаемости была почти вдвое выше в группе комбинированной терапии с препаратом «Милотарг» и составила 17,3 месяца (против 9,5 месяца в когорте химиотерапии). Результаты изучения общей выживаемости также показали преимущество использования гемтузумаба озогамицина, однако достоверных различий в исследуемых когортах больных получено не было. Показатели ранней летальности не отличались в группах с гемтузумабом озогамицином и стандартной химиотерапией.

Результаты исследований препарата «Милотарг» показали, что комбинация гемтузумаба озогамицина со стандартной химиотерапией значительно увеличивает медиану бессобытийной выживаемости у пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом, ранее не получавших лечения, имеет благоприятный профиль безопасности и значительно расширяет возможности передовой терапии для пациентов с этой трудно поддающейся лечению онкопатологией.

gxpnews