Pfizer будет продавать все свои лекарства в странах с низким уровнем дохода по некоммерческой цене

Американский производитель лекарств Pfizer во вторник, 17 января, заявил, что предложит весь свой портфель лекарств, включая незапатентованные лекарства (для химиотерапии и лечения рака полости рта), на некоммерческой основе 45 странам мира с низким доходом. Об этом сообщает Reuters.

В рамках расширения программы компании «Соглашение для более здорового мира» (An Accord for a Healthier World), которая направлена на увеличение доступа к инновационным методам лечения в некоторых беднейших странах мира, Pfizer заявила, что теперь будет предлагать в общей сложности 500 продуктов.

Когда производитель лекарств запустил программу в мае 2022 года, он предлагал только свои запатентованные лекарства, включая Paxlovid для лечения COVID-19 и широко продаваемое лекарство от рака груди Ibrance, по некоммерческой цене.

Pfizer ранее объявила об успешных испытаниях генной терапии гемофилии В.

gxpnews