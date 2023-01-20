ЕС может внести изменения в закон о фармацевтике для избежать нехватки ЛС

Предлагаемые изменения в законе Европейского союза о фармацевтике будут включать более жесткие обязательства по поставкам лекарств и более раннее уведомление о нехватке, заявила во вторник комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Кириакидес заявила на заседании Европарламента, что нехватка антибиотиков является растущей проблемой для многих европейских стран. Она также добавила, что предложение Европейской комиссии по пересмотру законодательства о фармацевтике запланировано на март.

«Наша цель состоит и остается в том, чтобы обеспечить доступ к лекарствам для всех нуждающихся пациентов и избежать каких-либо нарушений рынка лекарств в ЕС», — сказал Кириакидес.

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, о нехватке антибиотиков сообщили 26 европейских стран. Кириакидес сообщила, что основными причинами дефицита являются ранний всплеск респираторных инфекций в Европе этой зимой и недостаточные производственные мощности.

Многие законодатели ЕС, выступавшие на заседании, заявили, что дефицит необходимо срочно решить. Но эксперты говорят, что нехватка основных непатентованных лекарств, таких как антибиотики, вероятно, будет повторяться в Европе из-за проблем в этом секторе, таких как постепенный перенос производства непатентованных лекарств в Азию. Кириакидес уточнила, что ЕС использует все варианты регулирования и ведет переговоры с компаниями, чтобы увеличить производство и уменьшить дефицит. Чиновница добавила, что Управление по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), кризисный орган ЕС в области здравоохранения, созданный во время пандемии COVID-19, может закупать лекарства и предметы медицинского назначения от имени государств-членов для устранения нехватки.

gxpnews