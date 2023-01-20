AstraZeneca снимает с продаж препарат от лейкемии Lumoxiti

Как сообщает FiercePharma, британо-шведская компания AstraZeneca снимает с рынка США препарат от лейкемии Lumoxiti после неутешительных продаж. Два года назад компания также прекратила продажи ЛП в Европе.

В письме поставщикам медицинских услуг компания заявила, что уберет препарат с рынка в июле этого года, и посоветовала дистрибьюторам возвращать упаковки с препаратом, начиная с августа. Данная отсрочка позволяет врачам, которые в настоящее время используют данный препарат, довести пациентов до шести циклов.

Инфузионный ингибитор контрольной точки был одобрен FDA в сентябре 2018 года для лечения рецидивирующего или рефрактерного волосатоклеточного лейкоза (ВКЛ). ЛП Lumoxiti должны были использовать те, кто уже попробовал две предыдущие линии терапии, включая аналог пуринового нуклеозида (PNA). Всего через 15 месяцев после того, как он был одобрен, Innate of France вышла из сделки по коммерциализации с AstraZeneca, сославшись на плохой спрос. В первой половине 2021 года объем продаж Innate составил всего 1 миллион долларов.

«С момента одобрения FDA клиническое применение Lumoxiti было очень низким», — написала AstraZeneca в письме, сославшись на наличие других вариантов лечения и «специальную сложность введения, профилактику токсичности и необходимость мониторинга безопасности».

Решение не связано с безопасностью или эффективностью продукта, добавила компания в письме. Врачам было рекомендовано не начинать лечение новых пациентов с использованием Lumoxiti.