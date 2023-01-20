Минздрав: в в медорганизации России поступило более 1 тыс. флаконов “Онкаспара”

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ, в российские медицинские организации поступили более 1 000 флаконов “Онкаспара”. Ранее препарат был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

“В настоящий момент в целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с острым лимфобластным лейкозом ввезен на территорию РФ и распределен в медицинские организации лекарственный препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) Пэгаспаргаза ТН “Онкаспар” в объеме 1 090 флаконов в национальной упаковке зарубежного предприятия-производителя”, – говорится в сообщении.

“Онкаспар” – дорогостоящее лекарство для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом, не зарегистрированное в РФ. Оно производится во Франции, и ему пока нет отечественных аналогов. Ранее Министерство здравоохранения РФ разрешило обращение препарата в России в иностранной упаковке. В ведомстве также отмечали, что рассматривается возможность осуществления закупки препарата по линии фонда “Круг добра”.

gxpnews