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BioNTech отправит первый модульный завод в Руанду

Компания сообщила , что первая модульный завод BioNTech, получившая название BioNTainer, была построена в ЕС и проверена производственными экспертами BioNTech. Компания планирует отправить мини-фабрику в Кигали, Руанда, в первом квартале 2023 года.

Каждый модульный завод BioNTainer был создан для производства одного лекарственного вещества и одного модуля рецептуры,  общая площадь каждого завода составляет около 800 квадратных метров. Данный модульный завод может производить около 50 миллионов доз вакцины от COVID-19 в   год,  заявили руководители компании во время телефонной конференции.

Это не единственный шаг BioNTech по увеличению производства в Африке. Немецкая компания все еще работает над созданием собственной производственной базы в Кигали. BioNTech начала работу на площадке в Кигали еще в июне. Помимо Руанды, BioNTech планирует отправить BioNTainers в Сенегал и, возможно, в Южную Африку. Вакцины, произведенные в данной сети, будут переданы государствам-членам Африканского союза.

Помимо вакцин против COVID, BioNTech использует свою платформу для продвижения других формул на вакцины против малярии и туберкулеза. BioNTech надеется также производить новые вакцины в модульных заводах BioNTainer.

К 2024 году на заводе в Кигали будет нанято 100 сотрудников. BioNTech заявила, что производство вакцин должно начаться в течение года после поставки BioNTainer.

gxpnews

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18 января, 2023 | Просмотров: 110