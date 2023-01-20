BioNTech отправит первый модульный завод в Руанду

Компания сообщила , что первая модульный завод BioNTech, получившая название BioNTainer, была построена в ЕС и проверена производственными экспертами BioNTech. Компания планирует отправить мини-фабрику в Кигали, Руанда, в первом квартале 2023 года.

Каждый модульный завод BioNTainer был создан для производства одного лекарственного вещества и одного модуля рецептуры, общая площадь каждого завода составляет около 800 квадратных метров. Данный модульный завод может производить около 50 миллионов доз вакцины от COVID-19 в год, заявили руководители компании во время телефонной конференции.

Это не единственный шаг BioNTech по увеличению производства в Африке. Немецкая компания все еще работает над созданием собственной производственной базы в Кигали. BioNTech начала работу на площадке в Кигали еще в июне. Помимо Руанды, BioNTech планирует отправить BioNTainers в Сенегал и, возможно, в Южную Африку. Вакцины, произведенные в данной сети, будут переданы государствам-членам Африканского союза.