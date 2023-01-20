В России впервые промаркировали коронарные стенты

Производитель «РК Групп» первым в России нанес цифровые коды на коронарные стенты в рамках эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий. Нанесение кодов на стенты прошло успешно, была обеспечена должная скорость нанесения и считываемость кодов.

Коронарный стент — это медицинское изделие, которое используют хирурги для расширения сосудов и нормализации кровотока пациентов. Устройство, представляющее каркас в форме металлического цилиндра, устанавливают в узкие места артерии, где есть холестериновые отложения. Внедрение системы маркировки в данной категории товаров призвано снизить количество опасной контрафактной продукции и исключить ее попадание в медицинские учреждения.

«Наша компания является единственным производителем высокотехнологичных медицинских изделий в Северо-Кавказском федеральном округе. Внедрение маркировки позволит сдержать нелегальный оборот медизделий и обезопасить потребителей от фальсификата, так как на рынке часто встречается поддельная продукция, которая нелегально ввозится в Россию без должного контроля. Мы заранее тестируем нанесении средств идентификации на коронарных стентах, чтобы отладить все и плавно войти в процесс к старту обязательной маркировки», — рассказала начальник департамента качества «РК Групп» Дёмина Анастасия.

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