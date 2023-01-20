Власти Забайкалья: запасов “Тамоксифена” для онкобольных хватит до конца января

Запасы препарата “Тамоксифен” для пациентов с онкологическими заболеваниями закончатся в Забайкальском крае к концу января, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

“До конца января производитель будет нарабатывать партии лекарственного препарата. После этого препарат распределят по регионам, в том числе и в Забайкальский край. В настоящее время “Тамоксифен” находится на остатках в нескольких районах края, запаса препарата ориентировочно хватит до конца текущего месяца”, – сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры, надзорное ведомство начало проверку из-за информации об отсутствии препарата в аптеках Читы, результаты предполагается получить в течение недели.

Ранее газета “Известия” сообщила, что пациенты, аптеки и фармпроизводители в РФ столкнулись с дефицитом этого препарата. По данным собеседников издания, последняя поставка лекарства была в октябре 2022 года, а перебои возникли из-за проблем с доставкой в Россию фармсубстанций для производства “Тамоксифена”.

Пресс-служба Минздрава РФ сообщила ТАСС, что около 953,25 тыс. упаковок препарата для лечения ряда онкологических заболеваний “Тамоксифен” было выпущено в гражданский оборот в 2022 году, вскоре ожидается поступление дополнительных объемов препарата в российские аптеки и медучреждения.

gxpnews