Мурашко: 90% радиофармпрепаратов в России отечественного производства

Почти 90% радиофармацевтических препаратов, зарегистрированных в России, производятся отечественными компаниями, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

“Из 54 зарегистрированных [радиофармацевтических] препаратов практически на сегодняшний день 90% – это препараты, произведенные отечественными производителями. Что говорит о высоких компетенциях как научных, так и производственных”, – сказал он на расширенной сессии ученого совета НИЦ “Курчатовский институт”.

По его словам, ядерные медицинские технологии и лучевая терапия используются практически во всех регионах России.

gxpnews