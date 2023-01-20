Мурашко: 90% радиофармпрепаратов в России отечественного производства

Почти 90% радиофармацевтических препаратов, зарегистрированных в России, производятся отечественными компаниями, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
“Из 54 зарегистрированных [радиофармацевтических] препаратов практически на сегодняшний день 90% – это препараты, произведенные отечественными производителями. Что говорит о высоких компетенциях как научных, так и производственных”, – сказал он на расширенной сессии ученого совета НИЦ “Курчатовский институт”.
По его словам, ядерные медицинские технологии и лучевая терапия используются практически во всех регионах России.