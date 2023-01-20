В Китае создали фонд в размере $45 млн для финансирования биофармацевтики

Южнокитайская провинция Хайнань создала инновационный фонд в размере 300 млн юаней (примерно 45 млн долларов по текущему курсу), который предназначен для финансирования проектов в области биофармацевтики. Об этом сообщила газета “Хайнань жибао”.

По сведениям издания, фонд расположен на территории зоны высокотехнологичного развития в административном центре Хайнаня городе Хайкоу. Проект реализует местная государственная инвестиционная компания. Фонд призван сыграть важную роль в формировании на острове развитой отраслевой структуры.

Как прокомментировал инвестор, фонд будет оказывать поддержку программам, нацеленным на разработку высококачественных медицинских препаратов. Одна из ключевых задач – ускорить создание в Хайкоу фармацевтического кластера передового уровня.

gxpnews