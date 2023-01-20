Власти Вологодской области: намерены обеспечить онкобольных дефицитными лекарствами в I квартале

Власти Вологодской области намерены поставить в регион в первом квартале 2023 года два медицинских препарата для лечения онкобольных, которые стали дефицитными в связи с перерегистрацией и логистическими изменениями, сообщила пресс-служба правительства области.

“Мы фиксируем, что отдельные препараты уходят с рынка на перерегистрацию цены в связи с логистическими изменениями. Сегодня в нашей льготной программе отсутствуют препараты “Томоксифен” и “Этопозид”. Замену “Этопозиду” подобрать трудно. Отрабатываем вопрос с профильными специалистами. В отношении “Томоксифена” имеется альтернативное лекарство для определенных категорий пациентов. Мы оперативно получаем прогнозы Минздрава о сроках отгрузки препаратов. Поступление препаратов в регион ожидаем в течение первого квартала”, – привела пресс-служба слова начальника департамента здравоохранения Вологодской области Алексея Плотникова.

По его словам, представители департамента обсудили с главным онкологом области варианты замены этих лекарств. При посещении специалистов все пациенты получают разъяснения и схемы лечения на время дефектуры.

В целом, как отметил Плотников, департамент по поручению Минздрава России и губернатора области создал трехмесячный запас лекарств для льготных категорий населения, “все контракты заключены, отгрузки идут равномерно, препараты поступают на склад, а затем в аптеки”. Ограничений по препаратам для остальных категорий льготников в регионе нет. Поставщики исполняют свои обязанности по контрактам, заключенным еще в 2022 году.

Ранее стало известно, что запасы препарата “Тамоксифен” для пациентов с онкологическими заболеваниями закончатся в Забайкальском крае к концу января.

gxpnews