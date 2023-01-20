Moderna ведет переговоры с Китаем о поставках вакцин от COVID

Генеральный директор Moderna (MRNA.O) Стефан Бансел заявил в среду, что американская компания ведет активные переговоры о поставках вакцины против COVID-19 в Китай. В беседе с агентством Reuters в кулуарах ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, он сообщил, что переговоры с Пекином также охватили тему поставок и других ЛП, включая препараты от рака.

«Что я действительно хочу понять, так это то, как мы можем помочь китайскому правительству в его потребностях с точки зрения здравоохранения», — сказал он. Он не добавил никаких подробностей, но сказал, что надеется посетить Китай в этом году.

Пекин до сих пор настаивал на использовании вакцин против COVID-19 только китайского производства для населения, но страна столкнулась с бушующей вспышкой COVID после снятия Пекином сверхжестких антипандемических ограничениях.