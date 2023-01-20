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Moderna ведет переговоры с Китаем о поставках вакцин от COVID

Генеральный директор Moderna (MRNA.O) Стефан Бансел заявил в среду, что американская компания ведет активные переговоры о поставках вакцины против COVID-19 в Китай. В беседе с агентством Reuters в кулуарах ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, он сообщил, что переговоры с Пекином также охватили тему поставок и других ЛП, включая препараты от рака.

«Что я действительно хочу понять, так это то, как мы можем помочь китайскому правительству в его потребностях с точки зрения здравоохранения», — сказал он. Он не добавил никаких подробностей, но сказал, что надеется посетить Китай в этом году.

Пекин до сих пор настаивал на использовании вакцин против COVID-19 только китайского производства для населения, но страна столкнулась с бушующей вспышкой COVID после снятия Пекином  сверхжестких антипандемических ограничениях.

Китайские вакцины от COVID относятся к типу инактивированного вируса и не основаны на технологии матричной РНК, используемой в наиболее широко используемых прививках, разработанных Moderna и Pfizer.

Единственные иностранные прививки, используемые в Китае, — это дозы BioNTech , отправленные Германией в конце прошлого года и переданные гражданам Германии, проживающим там. Разрешение немцам-экспатриантам сделать прививку от BioNTech появилось после того, как Пекин отменил режим изоляции от COVID-19.

Что касается лечения рака, Moderna работает с Merck (MRK.N) над экспериментальной вакциной против меланомы на основе технологии мРНК, используемой в успешных вакцинах против COVID-19. Компания заявила, что планирует изучить подход, который она использовала при раке легких и других видах рака с высокой степенью мутации.

В ходе панельной дискуссии ВЭФ, главы вакцинного альянса и Modernа призвали не расслабляться, готовиться к новым пандемиям.

gxpnews

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19 января, 2023 | Просмотров: 78