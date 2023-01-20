Столичные власти закупят эндоскопы, УЗИ и микроскопы на 1,5 млрд рублей

Через тендеры, объявленные Агентством по закупкам ДЗМ, будут приобретены восемь эндоскопических систем для выполнения спинальной малоинвазивной хирургии позвоночника (начальная максимальная цена за единицу – 62,5 млн рублей, общая сумма закупки – 500 млн рублей) и 10 видеоэндоскопических стоек для нейрохирургических операций (43,2 млн рублей за комплект в тендере за 432 млн рублей).

Помимо этого, ДЗМ закупит 34 аппарата ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы за 9,6 млн рублей каждый (на общую сумму 325,7 млн рублей), а также восемь операционных микроскопов с функцией совместного наблюдения и записи изображения (за 34,1 млн рублей в конкурсе на общую сумму 272,5 млн рублей).

Конечные получатели медтехники не раскрываются, закупки проводятся по столичной программе «Развитие здравоохранения».

Итоги конкурсов подведут во второй половине января 2023 года. Оборудование должно быть отгружено в течение 196 дней с момента получения заявки на поставку в период с конца февраля по 1 ноября 2023 года. Установка и ввод в эксплуатацию должны быть проведены в течение десяти дней с момента поставки товара.

Это крупнейшие закупки столичного Депздрава с октября 2022 года, когда ведомство приобрело аппараты ИВЛ на 195,8 млн рублей. Всего в 2022 году ДЗМ закупил более 21,7 тысячи единиц медтехники, из которых не менее 176 – «тяжелое» диагностическое оборудование для проведения высокоточных исследований. Объем средств, направленных на закупки, не раскрывался.